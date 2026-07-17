17.07.2026 06:31:29

PostPrime informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

PostPrime hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 7,02 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das PostPrime ein Ergebnis je Aktie von -1,730 JPY vermeldet.

Umsatzseitig standen 101,0 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 52,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PostPrime 212,8 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 27,110 JPY vermeldet. Im Vorjahr waren 8,65 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 38,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 553,63 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 897,38 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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