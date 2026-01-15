PostPrime stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PostPrime hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 7,70 JPY gegenüber 4,98 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 34,70 Prozent zurück. Hier wurden 155,5 Millionen JPY gegenüber 238,1 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at