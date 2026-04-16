PostPrime zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PostPrime hat am 13.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

PostPrime hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,20 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,77 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44,79 Prozent auf 129,7 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 234,9 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at