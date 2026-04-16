|
16.04.2026 06:31:29
PostPrime zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PostPrime hat am 13.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
PostPrime hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 4,20 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,77 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44,79 Prozent auf 129,7 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 234,9 Millionen JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!