Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
16.12.2025 18:06:00
Pot stocks keep blazing after Trump says he’s ‘very strongly’ looking at rescheduling cannabis
Shares of U.S. and Canadian cannabis stocks continued their rally on Tuesday, after President Donald Trump a day earlier said he was “very strongly” weighing an executive order to reschedule the drug, a move that could lift some regulations on the substance.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!