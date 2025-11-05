|
05.11.2025 06:31:28
Potlatch zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Potlatch hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Potlatch 0,040 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 314,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 23,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 255,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
