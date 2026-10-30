Potomac Bancshares gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Potomac Bancshares lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,4 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at