Potomac Bancshares, Inc. Q1 Income Rises

(RTTNews) - Potomac Bancshares, Inc. (PTBS) released a profit for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $3.04 million, or $0.73 per share. This compares with $2.19 million, or $0.53 per share, last year.

Excluding items, Potomac Bancshares, Inc. reported adjusted earnings of $2.87 million or $0.69 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.2% to $12.14 million from $10.92 million last year.

Potomac Bancshares, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.04 Mln. vs. $2.19 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.53 last year. -Revenue: $12.14 Mln vs. $10.92 Mln last year.