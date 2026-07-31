Potomac Bancshares legte Quartalsergebnis vor

Potomac Bancshares stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,500 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,51 Prozent auf 15,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at