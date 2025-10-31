Potomac Bancshares stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Potomac Bancshares hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,420 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Potomac Bancshares im vergangenen Quartal 14,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Potomac Bancshares 12,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at