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01.05.2026 06:31:29
Potomac Bancshares verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Potomac Bancshares lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 12,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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