Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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12.11.2026 15:29:59
Poundland gets more time to secure a rescue deal as emergency talks continue
A deadline to secure a buyer was set to expire at midnight, but the retailer now has an extra 10 days to find a buyer.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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