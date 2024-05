POVAL KOGYO mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

POVAL KOGYO präsentierte in der am 14.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,46 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 888,5 Millionen JPY – eine Minderung von 3,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 923,1 Millionen JPY eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 70,48 JPY gegenüber 97,23 JPY im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 3,59 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte POVAL KOGYO 3,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at