POVAL KOGYO verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

POVAL KOGYO präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 25,65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 18,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat POVAL KOGYO im vergangenen Quartal 1,03 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte POVAL KOGYO 889,0 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at