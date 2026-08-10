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10.08.2026 06:31:29
Powdertech gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Powdertech lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Powdertech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 9,82 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 26,18 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,81 Prozent auf 2,01 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Powdertech 2,39 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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