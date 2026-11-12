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12.11.2026 06:31:28
Powdertech präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Powdertech hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Powdertech 17,23 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,04 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,16 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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