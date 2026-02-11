Powdertech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Powdertech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,16 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Powdertech ein EPS von 31,22 JPY je Aktie vermeldet.

Powdertech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at