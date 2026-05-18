Powdertech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Powdertech gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Powdertech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 81,01 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 44,53 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Powdertech in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,51 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,16 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 139,58 JPY gegenüber 109,76 JPY je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 9,14 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Powdertech 9,14 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at