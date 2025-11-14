Powdertech: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Powdertech hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 17,23 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,39 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,16 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,16 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at