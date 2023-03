Powell: Fed ist falls nötig zu höheren Zinsschritten bereit

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed Jerome Powell hat ein höheres Tempo bei Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. "Die jüngsten Wirtschaftsdaten sind besser ausgefallen als erwartet, daher wird der Zinsgipfel wahrscheinlich höher ausfallen als bisher angenommen", sagte Powell am Dienstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats. "Wenn die Gesamtheit der Daten darauf hindeuten sollte, dass eine schnellere Straffung gerechtfertigt ist, wären wir bereit, das Tempo der Zinserhöhungen zu erhöhen." Er wiederholte zudem die Aussage, dass weitere Zinserhöhungen angemessen seien.

Seit einem Jahr hat die Fed ihre Leitzinsen kräftig angehoben. Im Februar hatte sie jedoch ihr Zinserhöhungstempo erneut verlangsamt und den Leitzins nur um 0,25 Prozentpunkte auf 4,50 bis 4,75 Prozent angehoben. Im Dezember hatte die Fed den Zins noch deutlicher um einen halben Prozentpunkt angehoben. Davor war der Leitzins viermal in Folge sogar um je 0,75 Prozentpunkte erhöht worden. Die nächste Zinsentscheidung wird am 22. März getroffen. Vor einem Jahr hatte der Zins noch an der Nulllinie gelegen.

Nach den Aussagen von Powell legte der Dollar zu. Der Euro fiel auf ein Tagestief bei 1,0586 US-Dollar. Die Kurse von US-Staatsanleihen und die Aktienmärkte gerieten unter Druck.