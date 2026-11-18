Powell Industries veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Powell Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 396,7 Millionen USD im Vergleich zu 298,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6,04 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 4,95 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,26 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at