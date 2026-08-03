Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
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03.08.2026 23:18:09
Powell Industries Inc. Announces Rise In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Powell Industries Inc. (POWL) reported a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $52.160 million, or $1.42 per share. This compares with $48.234 million, or $1.32 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.9% to $311.740 million from $286.273 million last year.
Powell Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $52.160 Mln. vs. $48.234 Mln. last year. -EPS: $1.42 vs. $1.32 last year. -Revenue: $311.740 Mln vs. $286.273 Mln last year.
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