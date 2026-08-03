Powell Industries Inc. Announces Rise In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Powell Industries Inc. (POWL) reported a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $52.160 million, or $1.42 per share. This compares with $48.234 million, or $1.32 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 8.9% to $311.740 million from $286.273 million last year.

Powell Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $52.160 Mln. vs. $48.234 Mln. last year. -EPS: $1.42 vs. $1.32 last year. -Revenue: $311.740 Mln vs. $286.273 Mln last year.