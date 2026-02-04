Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|
04.02.2026 05:35:46
Powell Industries Inc. Reveals Advance In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Powell Industries Inc. (POWL) reported earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $41.39 million, or $3.40 per share. This compares with $34.76 million, or $2.86 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 4.0% to $251.18 million from $241.43 million last year.
Powell Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $41.39 Mln. vs. $34.76 Mln. last year. -EPS: $3.40 vs. $2.86 last year. -Revenue: $251.18 Mln vs. $241.43 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!