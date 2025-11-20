Powell Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Powell Industries präsentierte in der am 18.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 4,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Powell Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 3,77 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Powell Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 298,0 Millionen USD im Vergleich zu 275,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 14,86 USD gegenüber 12,29 USD im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Powell Industries 1,10 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

