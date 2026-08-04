Ichor Holdings Aktie
WKN DE: A2DJD8 / ISIN: KYG4740B1059
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04.08.2026 14:04:04
Powell Industries Posts Downbeat Q3 Results, Joins Clearpoint Neuro, Ichor Holdings And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday’s Pre-Market Session
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02.08.26
|Ausblick: Ichor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Ichor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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03.05.26
|Ausblick: Ichor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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19.04.26
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08.02.26
|Ausblick: Ichor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ichor Holdings Ltd Registered Shs
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Aktien in diesem Artikel
|ClearPoint Neuro Inc
|12,88
|-16,29%
|Ichor Holdings Ltd Registered Shs
|61,26
|-11,60%
|Powell Industries Inc.
|184,15
|-3,00%
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