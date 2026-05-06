Powell Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Powell Industries hat am 04.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Powell Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Powell Industries im vergangenen Quartal 296,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Powell Industries 278,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at