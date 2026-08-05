05.08.2026 06:31:29

Powell Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Powell Industries hat sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,32 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 311,7 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Powell Industries 286,3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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