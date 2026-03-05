Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|
05.03.2026 23:05:30
Powell Industries Stock Surges Over 200% in a Year, and One Fund Dumped a $37 Million Stake Last Quarter
On February 17, 2026, Ophir Asset Management disclosed in a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing that it sold out of Powell Industries (NASDAQ:POWL), liquidating 121,240 shares in the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value was $36.96 million based on last-disclosed position values.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Ophir Asset Management sold its entire holding of 121,240 shares in Powell Industries during the fourth quarter of 2025. The net position change of $36.96 million reflects the total change in stake value.Powell Industries, Inc. is a leading provider of engineered electrical equipment and systems for high-demand industrial and utility markets. With a strong presence in custom solutions and value-added services, the company leverages technical expertise to address complex power distribution and control needs. Its diversified end-market exposure and global operations underpin its competitive positioning in the electrical equipment industry.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Powell Industries Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Powell Industries Inc.
|432,00
|-0,37%
