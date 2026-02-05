Powell Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Powell Industries hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,40 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Powell Industries ein EPS von 2,86 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 251,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 241,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at