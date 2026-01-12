Independence Aktie
WKN: 922423 / ISIN: US4534403070
|
12.01.2026 02:12:00
Powell says criminal investigation by Trump’s Justice Department threatens Fed’s independence
The Justice Department served the U.S. Federal Reserve with grand jury subpoenas on Friday, Fed Chair Jerome Powell said Sunday, threatening an “unprecedented” criminal indictment against him over cost overruns for the renovation of the Fed’s headquarters building.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
