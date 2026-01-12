Justice Holdings Aktie

Justice Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JFA1 / ISIN: VGG5209A1084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.01.2026 17:35:23

Powell says US Fed subpoenaed by Trump's Justice Department

US Federal Reserve Chairman Jerome Powell says President Donald Trump is using the threat of a criminal indictment to influence monetary policy. Trump has denied any knowledge of the investigation into the central bank.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Justice Holdings Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Justice Holdings Ltd.

mehr Analysen