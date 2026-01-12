Justice Holdings Aktie
WKN DE: A1JFA1 / ISIN: VGG5209A1084
|
12.01.2026 17:35:23
Powell says US Fed subpoenaed by Trump's Justice Department
US Federal Reserve Chairman Jerome Powell says President Donald Trump is using the threat of a criminal indictment to influence monetary policy. Trump has denied any knowledge of the investigation into the central bank.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
