Powell: Zinssenkung könnte im September anstehen

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den Vereinigten Staaten könnte der Leitzins nach Aussage des US-Notenbankchefs bald sinken. "Eine Zinssenkung bei der September-Sitzung könnte anstehen", sagte Jerome Powell am Mittwoch in Washington bei der Pressekonferenz anlässlich der Notenbank-Entscheidung. Voraussetzung sei, dass die Inflation weiter sinke und die Lage am Arbeitsmarkt es erlaube. Die Daten hätten sich zuletzt in die richtige Richtung bewegt. Im geldpolitischen Ausschuss gebe es die Einschätzung, dass man sich auf eine Zinssenkung hin bewege.

Eine geldpolitische Lockerung ist aber laut Powell noch nicht sicher. Man habe noch keine Entscheidung getroffen. Es sei auch möglich, dass die Fed in diesem Jahr gar nicht mehr die Zinsen senken werde. Aber auch mehrere Zinssenkungen seien denkbar. Man wolle noch mehr Daten sehen, sagte Powell. Bis zum September stünden noch eine Reihe von Veröffentlichungen an. Politische Erwägungen vor der Präsidentschaftswahl im November spielten keine Rolle.

Die Fed hatte zuvor den Leitzins erneut in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen./jsl/zb/he