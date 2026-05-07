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Notes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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07.05.2026 21:00:58

'Power Ballad' Hits the Right Notes With Humor, Heart and Nostalgia

Review: John Carney's latest film is a lighthearted exploration of fame, ambition and friendship. The music's pretty damn good, too.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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