Power Construction A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Power Construction A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,70 Prozent auf 144,75 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 150,32 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at