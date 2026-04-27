Power Construction A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Power Construction A veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Power Construction A 206,68 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 208,21 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,530 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,630 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 633,76 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 645,40 Milliarden CNY ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,620 CNY und einem Umsatz von 649,89 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at