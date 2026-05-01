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01.05.2026 06:31:29
Power Construction A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Power Construction A hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 145,24 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 142,74 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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