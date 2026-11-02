Power Construction A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Power Construction A lud am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,04 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Power Construction A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,72 Prozent auf 139,58 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 146,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at