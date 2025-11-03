Power Construction A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Power Construction A hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,12 CNY. Im letzten Jahr hatte Power Construction A einen Gewinn von 0,140 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 140,96 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 146,50 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at