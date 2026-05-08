Power Digital Infrastructure Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Power Digital Infrastructure Acquisition A hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,06 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 115,2 Millionen USD gegenüber 79,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at