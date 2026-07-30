Power Digital Infrastructure Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Power Digital Infrastructure Acquisition A präsentierte am 28.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,32 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 108,83 Prozent auf 164,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 78,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at