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17.11.2026 06:31:28
Power Digital Infrastructure Acquisition II A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Power Digital Infrastructure Acquisition II A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Power Digital Infrastructure Acquisition II A ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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