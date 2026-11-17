Power Digital Infrastructure Acquisition II A hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Power Digital Infrastructure Acquisition II A ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at