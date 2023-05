Power Finance: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Power Finance hat sich am 29.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 13,23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,88 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,97 Prozent auf 40,46 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 11,90 INR sowie einem Umsatz von 37,31 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 43,96 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 37,96 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 163,83 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 159,20 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 39,57 INR und einen Umsatz von 156,62 Milliarden INR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at