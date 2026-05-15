Power Finance: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Power Finance veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Power Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,21 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 19,14 INR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 283,58 Milliarden INR, gegenüber 288,67 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,76 Prozent präsentiert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 15,40 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 65,35 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 78,49 INR gegenüber 69,67 INR im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Power Finance im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1 126,84 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 1 065,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 59,67 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 249,22 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at