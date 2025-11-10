Power Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Power Finance hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,40 INR. Im Vorjahresviertel waren 16,07 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 281,65 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Power Finance einen Umsatz von 255,60 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at