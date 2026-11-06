Power Finance: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Power Finance lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 18,29 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Power Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 17,40 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 287,36 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 281,65 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at