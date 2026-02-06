Power Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Power Finance hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 19,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 17,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,72 Prozent auf 286,59 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 268,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,52 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 59,99 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at