Power gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Power ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Power die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,10 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Power 0,570 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,30 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 17,54 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at