02.02.2026 06:31:29
Power Grid hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Power Grid hat sich am 30.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4,50 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,15 INR je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Power Grid im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 123,95 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 112,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
