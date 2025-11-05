Power Grid informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Power Grid hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,84 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Power Grid 4,08 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114,76 Milliarden INR – ein Plus von 1,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Power Grid 112,78 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at