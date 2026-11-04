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04.11.2026 06:31:28
Power Grid: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Power Grid hat am 01.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 4,16 INR. Im letzten Jahr hatte Power Grid einen Gewinn von 3,84 INR je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Power Grid im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 118,16 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 114,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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