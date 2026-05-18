Power Grid stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Power Grid hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 4,89 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Power Grid 4,46 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Power Grid in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 116,66 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 122,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 17,13 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Power Grid 16,39 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 467,33 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 3,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 449,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at